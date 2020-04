Juventus, Dybala e la frecciata a Allegri: "Intesa con Ronaldo migliorata grazie a Sarri"

JUVENTUS DYBALA CRISTIANO / Nel corso della sua lunga intervista ai microfoni della federazione argentina, Paulo Dybala ha parlato anche del suo rapporto in campo con Cristiano Ronaldo. L'ex Palermo ha ammesso che nella prima stagione tra i due non era scoccata la scintilla dal punto di vista tecnico: “Forse in campo nel primo anno non abbiamo avuto l’intensità di questo, che purtroppo si è dovuto interrompere”.

Juventus, Dybala su Cristiano: "Stavamo trovando un gran feeling"

La Joya ha svelato che, grazie al lavoro di Sarri, i due attaccanti bianconeri stavano iniziando ad intendersi perfettamente sul terreno di gioco: “Stavamo trovando un gran feeling, stavo imparando bene i suoi movimenti e le sue caratteristiche. L’anno scorso, avendo come ho già detto grande libertà, non riuscivo ad essergli complementare, stargli vicino. Con Sarri, invece, ho lavorato su questo e siamo riusciti a far bene”.

