INTER ESCLUSIVO MAZZOLA / Dopo la Juventus, anche l'Inter presto potrebbe annunciare la decisione sul taglio degli stipendi. L'emergenza coronavirus, oltre a bloccare il calcio e lo sport in generale, avrà delle ripercussioni importanti anche sulle finanze delle società. I giocatori nerazzurri, insieme al tecnico Conte, avrebbero trovato un punto d'incontro sulla decurtazione degli ingaggi, allineandosi alla strada intrapresa da Cristiano Ronaldo e compagni. Una scelta, quella dello spogliatoio nerazzurro, condivisa anche da Sandro Mazzola: "Mi sembra una cosa logica, è un momento troppo particolare. Bisogna saperlo spiegare bene ai calciatori, anche se hanno già compreso la situazione. Ribadire un'altra volta quello che sta succedendo e cosa bisogna fare", le parole in esclusiva a Calciomercato.it dell'ex bandiera dell'Inter. Tutte le news di calciomercatoe non solo: Clicca Qui!

C'è incertezza sul ritorno alle competizioni e sul completamento della stagione. Il pensiero di Mazzola è chiaro sulle sorti dell'attuale Serie A: "Io non assegnerei lo scudetto in questo caso perché non sarebbe giusto. Il nostro è un campionato importante, blasonato, che regala spettacolo ed emozioni fino alla fine. Non si può assegnare il titolo quando mancano ancora così tante partite. Sarebbe tutto falsato, c'è una sola scelta da prendere. Sarebbe un errore per me assegnare lo scudetto. Io congelerei questo campionato, sarebbe un rischio tornare in campo. E poi i calciatori non giocherebbero tranquilli e sereni, avrebbero troppi pensieri per la testa.

Io cancellerei questa stagione e ripartirei direttamente dalla prossima quando la situazione consentirà di ritornare alla normalità".

Mazzola, passando alle vicende di campo, applaude il lavoro fin qui svolto da Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: "Non gli serve tempo, l'Inter è pronta per competere con la Juventus e lottare per lo scudetto. E' l'uomo giusto, sa entrare nella testa dei calciatori come nessun altro. Lasciamolo lavorare: regalerà delle sorprese ai tifosi nerazzurri. Conte e Lukaku sono i top player di questa squadra. Ammiro il belga, anche per come si sacrifica per tutti i compagni. Sapevo che era forte, però mi ha sorpreso il modo in cui è riuscito subito ad inserirsi e ad essere protagonista in un campionato difficile come quello italiano".

L'Inter pianifica le strategie per il mercato estivo, con Mazzola che in esclusiva ai microfoni di CM.IT stravede per un altro Sandro consigliando la dirigenza di Viale della Liberazione: "Se anche all'Inter riuscissimo ad ammirare l'Eriksen visto nelle ultime stagioni al Tottenham, sarebbe già un bel punto di partenza. Servono due elementi importanti, uno a centrocampo e un altro in attacco. Tonali, Castrovilli e Chiesa sono degli ottimi profili, soprattutto in prospettiva. Io prenderei sicuramente Tonali, mi piace molto, ha le caratteristiche giuste per giocare nell'Inter anche sul piano della personalità e della determinazione. Sarebbe l'uomo giusto a centrocampo per Conte".

Mazzola, infine, ha una precisa idea sul futuro di Lautaro Martinez, sui cui resta asfissiante il pressing del Barcellona: "Io aspetterei un altro po' prima di cederlo, magari gli rinnoverei il contrato aumentandogli anche l'ingaggio per farlo stare tranquillo. Non lo cederei questa estate, anche perché sarebbe complicato poi sul mercato trovare un sostituto all'altezza. Scambio con Griezmann e Vidal? Il Barcellona è una società molto forte, se ti propone un'operazione del genere è perché Lautaro è considerato ad un livello superiore rispetto ai giocatori che metterebbe sul tavolo. Lasciamo stare, sono troppo furbi", conclude sorridendo.

