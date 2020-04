CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ ATLETICO MADRID / Doveva essere la stagione del riscatto, per Alexis Sanchez invece il trasferimento all'Inter si è rivelato un altro fallimento: complica un infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre tre mesi, il cileno in nerazzurro non ha messo in mostra le sue qualità ed ora il suo ritorno al Manchester United è praticamente scontato. Arrivato in prestito secco, l'ex Barcellona e Udinese, difficilmente farà parte dei piani interisti per il futuro e dovrà cercarsi un'altra destinazione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Dalla Spagna si parla di un forte interessamento per lui da parte di Diego Simeone.

Il procuratoreparlando a 'Radio Cooperativa' spiega: "Diego Costa potrebbe partire, ha un'offerta dalla Cina. Aso che piace molto, per il cileno potrebbe essere una buona opzione. Dopo due passi falsi, deve andare in un club dove l'allenatore lo vuole. L'Atletico gli offrirebbe la continuità di cui ha bisogno".

Lo stesso Rodriguez difende Sanchez dalle critiche per la sua stagione all'Inter: "Mi dà fastidio che si dica che non è andato bene: all'Inter non ha mai avuto la possibilità di mettersi in mostra, non ha mai giocato con continuità".