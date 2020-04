SERIE A CARNEVALI SPADAFORA CORONAVIRUS / Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, intervenuto alla 'Rai' attacca il ministro dello Sport Roberto Spadafora: "Quando si parla del calcio si parla di una delle industrie più importanti d'Italia e non è giusto far passaare i giocatori come persone che pensano soltanto ai propri interessi e non ad altro. Questo è un modo di comunicare scorretto. Il ministro Spadafora non lo abbiamo mai visto, né sentito in Lega: deve considerare situazioni che forse non conosce. Non abbiamo chiesto aiuti economici, ma il calcio è un fenomeno sociale che va portato avanti e la pandemia può metterlo in difficoltà".

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Serie A, piano per la ripresa: ipotesi campo neutro

A proposito di difficoltà, c'è quella di decidere cosa fare con la stagione ora sospesa: "La linea portata avanti dai club è quella di terminare la stagione ma la salute è l'aspetto che viene prima di tutto. Se dovessero esserci le condizioni giuste per tornare ad allenarsi, credo sia giusto terminare la Serie A, anche giocando fino ad inizio luglio, senza creare danni alla stagione successiva. Serve essere uniti, anche se siamo venti società diverse e non è semplice".