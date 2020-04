UEFA NAZIONALE RIUNIONE CORONAVIRUS / La Uefa ha ufficializzato alcune delle decisioni maturate al termine della riunione di quest'oggi con i segretari generali delle 55 federazioni associate. Importante il rinvio a data da destinarsi di tutte le partite delle Nazionali, sia maschili che femminili: tra queste anche gli spareggio per gli Europei 2020 (già rinviati al prossimo anno) e le partite di qualificazioni per il torneo continentale femminile in programma nel 2021.

Rinviate, fino a nuovo avviso, tutte le altre partite delle competizioni, comprese le amichevoli internazionali. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Serie A, piano per la ripresa: ipotesi campo neutro

Inoltre, la Uefa ha deciso di posticipare le scadenze relative alle competizioni Uefa della prossima stagione: "Il Comitato Esecutivo UEFA ha ribadito il suo impegno verso le licenze per club e il fair play finanziario e ha concordato che le attuali circostanze straordinarie necessitano di interventi specifici per agevolare il lavoro delle federazioni e dei club.

La proposta è quella di concedere più tempo alle federazioni per completare le procedure relative alle licenze per club, fino a quando saranno ridefinite le procedure di ammissione per la prossima edizione delle competizioni UEFA per club. Poiché gli avvenimenti in corso generano sempre maggiore incertezza, il Comitato Esecutivo UEFA ha anche deciso di sospendere le norme sulle licenze relative alla preparazione e alla valutazione delle future dichiarazioni finanziarie dei club. Questa decisione vale esclusivamente per la partecipazione alle competizioni UEFA per club 2020/21".