Calciomercato Inter, la Fiorentina piomba sul difensore

CALCIOMERCATO INTER KUMBULLA FIORENTINA / Tutto vogliono Marash Kumbulla. La grande stagione del difensore classe 2000, con la maglia del Verona non è passata inosservata.

Il calciatore, una delle rivelazioni dei gialloblu guidati da, è così finito nel mirino delle grandi del calcio italiano e non solo.

Sono mesi, infatti, che il difensore viene accostato a club importanti come Inter e Chelsea ma in Italia sono in tanti ad aver bussato alla porta del Verona per chiedere informazioni: anche Napoli e Lazio sono interessati a Kumbulla così come la Fiorentina. I Viola - come riporta La Nazione - vorrebbero provare a mettere a segno un altro colpo dai gialloblu, dopo che a gennaio hanno chiuso per Amrabat, battendo un'importante concorrenza.

