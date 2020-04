Calciomercato Inter, cessione Lautaro | Decisione presa

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO - In casa Inter a tenere banco in ottica calciomercato è sempre Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è al centro di molte voci sul futuro, soprattutto in chiave Barcellona.

A tal proposito arrivano importanti novità sullo stallo per il rinnovo del contratto e la cessione del 'Toro'... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE SU INTERLIVE.