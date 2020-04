CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA CASTROVILLI / Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni nel giorno del suo 66esimo compleanno parla a 'Sky Sport 24' e racconta di come la società e i calciatori viola stiano vivendo il momento di isolamento per il coronavirus: Abbiamo subito un po' di problemini all'inizio, tre giocatori con il coronavirus ma superato dopo pochissimi giorni. Ora tutti i ragazzi stanno bene, ognuno si allena in casa, si danno da fare, hanno un programma ben definito. Anche per l'alimentazione abbiamo messo a disposizione dei giocatori il nostro nutrizionista.

Inevitabile un riferimento al calciomercato e a due talenti come Chiesa e Castrovilli che hanno attirato l'interesse di molti club, su tutti Juventus e Inter: "Chiesa e Castrovilli sono molti richiesti, ci saranno molte offerte ma il presidente Commisso ha già messo in chiaro la situazione. Vuole mantenere la squadra competitiva: quest'anno era una stagione di transizione, il prossimo anno si spera di poter fare un campionato più di avanguardia. Per riuscirci chiaramente devi cercare di mantenere i giocatori migliori. Chiesa ha dimostrato di essere un giocatore valido sotto ogni punto di vista. Sono due giocatori moderni che vanno bene per qualsiasi situazioni di gioco".