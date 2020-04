Serie A, classifica commissioni: Juve in testa

SERIE A COMMISSIONI JUVENTUS / La FIGC, come ogni anno, ha reso nota la spesa da parte dei club di Serie A per i procuratori. Una spesa che sale a 187.851.487,86 euro. Il periodo preso in considerazione è quello che va dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

A dominare la classifica delle squadre che hanno pagato di più gli agenti, c'è ovviamente la Juventus, con oltre 44milioni di euro di commissioni, davanti all'Inter, con i suoi 31,8 milioni. Sul podio la Roma con 23,2 milioni. I giallorossi precedono il Milan (19,6 milioni) e la Fiorentina (8,6).

La, invece, si è fermata a 4,5, ila 5,2. La Figc ha reso noto, inoltre che i calciatori, a titolo di servizi resi da Procuratori Sportivi, hanno versato ulteriori 13,6 milioni di euro.

Classifica:

Juventus 44.320.948,36

Inter 31.819.411,33

Roma 23.228.104,00

Milan 19.606.875,00

Fiorentina 8.610.175,00

Atalanta 7.307.064,00

Sampdoria 6.851.434,29

Sassuolo 6.158.434,29

Genoa 5.765.815,02

Bologna 5.744.465,74

Napoli 5.201.372,04

Parma 5.082.844,62

Lazio 4.499.416,50

Udinese 4.373.233.51

Torino 2.313.250,00

Cagliari 2.371.324,80

Hellas Verona 1.766.492,00

SPAL 1.272.796,37

Lecce 1.051.819,91

Brescia 506.209,37

