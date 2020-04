Calciomercato Milan, futuro segnato per Musacchio

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO ADDIO KJAER / Futuro lontano dal Milan per Mateo Musacchio. Il difensore argentino difficilmente continuerà la sua avventura in maglia rossonera.

Il centrale, con un contratto in scadenza il, è stato un punto fermo sia di Gennaroche di Stefano, il titolare al fianco di Alessio

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Nell'ultimo periodo, però, ha dovuto accomodarsi in panchina: nel 2020 le partite giocate, prima dello stop forzato per via dell'emergenza coronavirus, sono state davvero poche. I problemi fisici, alla caviglia e al polpaccio, non lo hanno di certo aiutato, scivolando sempre più giù nelle gerarchie.

LEGGI ANCHE >> Inter e Milan, da Maximiano a Vecino e Kessie | Tra Derby e possibili affari

Da quando è sbarcato a Milano, infatti, Simon Kjaer è diventato un titolare dei rossoneri ma Musacchio ha dovuto fare i conti anche con il sorpasso di Mateo Gabbia. Una situazione davvero complicata che dovrebbe portare l'argentino a lasciare il Milan alla riapertura del prossimo calciomercato estivo. L'ex Villarreal - come dicevamo - ha un contratto in scadenza fra un anno e senza un rinnovo l'addio appare scontato.

Musacchio potrebbe così far ritorno in Spagna. Un'idea potrebbe essere il Valencia ma attenzione anche al Villarreal. Non va scartata, inoltre, l'ipotesi Premier League. Il calciatore in passato è stato accostato più volte al campionato inglese: le disponibilità economiche non mancano e in estate può davvero essere la volta buona per un radicale cambio di vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT - Calciomercato, conferme su Gabriel Jesus-Juve | Milan, Milik per il post Ibra

Milan, Sacchi: "Ecco cosa serve per ripartire. Sorpreso dalla scelta di Ibra"

Calciomercato Inter, addio Godin: derby col Milan per il sostituto che arriva dall'Argentina