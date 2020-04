Calciomercato Inter, riscatto Nainggolan | Parla Giulini

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN CAGLIARI - Prima dell'interruzione del campionato per l'emergenza coronavirus, la stagione di Radja Nainggolan poteva considerarsi assolutamente positiva. Tornato a Cagliari in prestito, il centrocampista belga classe 1988 è stato tra i protagonisti della formaziona rossoblu con 5 gol e 5 assist in 21 presenze in Serie A. La sua permanenza in Sardegna, tuttavia, non è affatto scontata.

Il problema non è tanto legato al costo del cartellino, che l'potrebbe 'scalare' dalla somma dovuta al Cagliari per Barella, quanto all'ingaggio dell'ex romanista. Sul tema è intervenuto anche il presidente Tommaso: "Il prossimo sarà un mercato di scambi - ha detto a 'Videolina' - Qualche giocatore in prestito sta facendo bene. Per quanto riguarda Nainggolan è complicato, ma ci proveremo".

