Calciomercato Inter, ecco il prezzo di Umtiti

CALCIOMERCATO UMTITI BARCELLONA INTER / Samuel Umtiti è pronto a lasciare il Barcellona al termine della stagione. Il difensore francese non rientra più nei piani del club blaugrana, pronto secondo quanto riporta 'MundoDeportivo', a cederlo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Il calciatore, in questo periodo, è stato accostato anche alla Serie A, con Inter e Juventus pronte ad approfittarne: difficile però che i due club italiani decidano di spendere una così alta cifra. Con i nerazzurri, però, i contatti sono frequenti per via dei diversi calciatori che piacciono, a partire, ovviamente da Lautaro Martinez.

L'argentino continua ad essere in cima alla lista dei desideri del Barcellona, pronto a fare carte false pur di averlo.

Attenzione, inoltre, ai profili di ter Stegen e Vidal da una parte, e quelli di Skriniar e Sensi dall'altra. Si preannuncia un'estate calda, con Umtiti che potrebbe prendere la strada di Milano ma attenzione alla pista inglese. Il centrale, infatti, piacere parecchio anche a Chelsea e Arsenal.

