Napoli, non solo Milan | Nuovo assalto a Milik

CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK MILAN - In casa Napoli tiene sempre banco il caso Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco non esclude il rinnovo coi partenopei, ma prende corpo l'ipotesi di una sua cessione. Nelle ultime ore si è vociferato soprattutto del Milan, che è alla ricerca di una prima punta che prenderà il posto di Ibrahimovic, destinato a non restare in rossonero dopo l'addio di Boban.

Ma l'ex Ajax potrebbe anche lasciare l'Italia: nelle scorse settimane si sono registrati gli interessi delle inglesi dele dell'e degli spagnoli dell'. Ma dalla Germania si rilancia anche la candidatura dello: il portale 'Der Westen' afferma che Milik è in cima alla lista dei desideri del club di Gelsenkirchen per la prossima stagione.

