SERIE A PREZIOSI CORONAVIRUS / "Il campionato può essere annullato oppure si troveranno altre soluzioni, prima di tutto conta la salute. Bisognerà tornare alla normalità, poi si potrà pensare alle partite di calcio". In una lunga intervista a 'La Stampa', il presidente del Genoa Enrico Preziosi non ha escluso il possibile annullamento della Serie A. E sull'ipotesi playoff e playout: "Non sono d'accordo.

Le regole non si cambiano in corsa. E il Genoa non ha alcun vantaggio dallo stop del campionato, eravamo una delle squadre più in forma. Quello che sta accadendo non è un colpo mortale ma è un colpo durissimo. Ma sono pronto a ricominciare, sapendo che ci sarà da lavorare anche più di prima".

