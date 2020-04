JUVENTUS DYBALA CORONAVIRUS / Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, ha parlato delle condizioni di salute sue e dell'attaccante argentino dopo la positività al Coronavirus: "Siamo in attesa di conoscere il decorso. Ho già avuto un test negativo, ma mi devono fare il secondo tampone. - ha dichiarato a 'Revista Caras' - Paulo mostra ancora sintomi, anche io non riesco a respirare bene. I medici ci hanno detto di non allenarci, non ci hanno dato farmaci ma solo alcune vitamine.

Quando ho saputo di essere positiva non sono stata presa dal panico, perché i dati dicono che i giovani soffrono meno, ma poi ti accorgi che il tuo corpo cambia".

Come anticipato da Calciomercato.it, nei prossimi giorni Dybala sarà sottoposto ad un nuovo tampone, mentre la sua famiglia è risultata negativa. Oriana Sabatini ha infine svelato: "Abbiamo anche pensato di andare a Dubai, dove non ci sono ancora contagi significativi. Ma poi lo abbiamo escluso: la cosa più saggia è restare a casa e aspettare che tutto finisca".