CALCIOMERCATO INTER MILAN / L'emergenza coronavirus porterà a una recessione economica anche nell'industria del calcio e quindi i club, grandi o piccoli che siano a ingegnarsi in qualche modo per provare a rafforzare le rispettive rose. "Al di là delle date che sono ancora tutte da stabilire, penso che la prossima sessione di calciomercato sarà inevitabilmente più povera. Assisteremo a una generale diminuzione dei prezzi perché il problema è globale, chiaramente potrebbero esserci più scambi", ha detto Beppe Marotta cinque giorni fa a 'Tuttosport'. E proprio Marotta, con la sua Inter, potrebbe percorrere la strada degli scambi per regalare a Conte i giocatori richiesti e di conseguenza una squadra più forte. L'alleato potrebbe essere il Milan, gli stessi rossoneri che per i nerazzurri rappresentano però attualmente - dal portiere all'attaccante - un 'pericoloso' avversario di mercato per alcuni obiettivi.

LEGGI ANCHE ->>>Diretta emergenza coronavirus: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato, da Maximiano a Milik e Martinez Quarta: i derby tra Inter e Milan

Inter 'contro' Milan, il derby di calciomercato è già cominciato. Partiamo da quello più 'fresco', almeno mediaticamente parlando, ovvero per Luis Maximiano. Il giovane portiere dello Sporting CP è tra i tre candidati a raccogliere l'eredità di Donnarumma, la cui partenza si fa sempre più probabile considerato il contratto in scadenza nel giugno 2021 e gli enormi ostacoli per l'eventuale rinnovo, ma a quanto pare un altro profilo che la società targata Suning valuta per il post Handanovic. Maximiano è in scadenza nel 2023, tuttavia il prolugamento fino al 2025, con annesso innalzamento della clausola risolutiva attualmente fissata a 45 milioni di euro, è praticamente cosa fatta. La chiusura dell'operazione è stata frenata solo dallo stop causa emergenza coronavirus.

C'è comunque un altro estremo difensore che accende Inter-Milan, vale a dire l'argentino Juan Musso che l'Udinese valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Di recente ha strizzato l'occhio ai nerazzurri, che per la successione ditiene in considerazione pure Meret (Pastorello spinge) del Napoli e Onana dell'Ajax oltre naturalmente ache è già di sua proprietà. Dal portiere al difensore, stracittadina anche per un altro albiceleste: Martinez Quarta del River Plate . Possibile derby, infine e stando ad oggi perdell'Eintracht Francoforte edel. Il polacco può lasciare gli azzurri date le difficoltà sul fronte prolungamento e per alcune fonti è il primo nome sulla lista per il dopo Ibrahimovic, che appare deciso a chiudere la sua seconda esperienza al Milan e forse pure la carriera da calciatore

LEGGI ANCHE ->>>Inter, intrigo Lautaro-Neymar | Maxi affare, c'è anche Griezmann

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Inter e Milan, derby per Maximiano | Le ultime di CM.IT

Calciomercato, da Kessie a Vecino e Gagliardini: affari e possibili scambi tra Inter e Milan

La formula dello scambio potrebbe essere, anzi sarà molto utilizzata nel calciomercato venturo per il motivo spiegato sopra. Occhio quindi al ritorno del 'baratto' tra Inter e Milan, un ritorno già sfiorato a gennaio con Politano e il possibile coinvolgimento di Kessie nell'operazione. L'ivoriano non dispiace a Conte, con i nerazzurri che potrebbero proporre in cambio Matias Vecino, non in grandi rapporti col tecnico salentino e proprio in questi giorni ridato in uscita da Appiano. Il profilo dell'uruguaiano potrebbe trovare terreno fertile a Milanello, specie se sulla panchina del 'Diavolo' dovesse approdare Luciano Spalletti, il quale in verità potrebbe anche chiedere Stefano Sensi. In caso invece di clamorosa ma per qualcuno non impossibile conferma di Pioli, anziché con Vecino, lo scambio potrebbe avvenire con Roberto Gagliardini, pupillo dell'allenatore emiliano.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, ESCLUSIVO Avv. Grassini: "Ecco chi può richiedere il bonus di 600 euro. Ci sono delle incompatibilità"

Serie A, piano per la ripresa: ipotesi campo neutro