MILAN SACCHI IBRAHIMOVIC CORONAVIRUS / Arrigo Sacchi torna a parlare di Milan a 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex allenatore rossonero si è espresso così sulle vicende societarie: "Dispiace per Boban. Serve prima di tutto un ambiente in cui i giocatori sentano l'orgoglio e l’appartenenza che li spinga a dare sempre il massimo. L'Atalanta, ad esempio, non aveva fuoriclasse, ma lo sono diventati in un ambiente virtuoso. Chi era discreto è diventato buono; chi era buono, ottimo. I valori valgono più dei campioni". E sulla scelta di Ibrahimovic: "Stavolta mi ha sorpreso. Ha dato personalità e coraggio.

È stato generoso, ha fatto assist".

Emergenza Coronavirus, le parole di Sacchi

Un commento, infine, sull'emergenza Coronavirus che sta colpendo tutto il mondo: "Per fortuna non ho avuto notizia di miei giocatori colpiti dal virus. Maldini sta bene. Mi ha telefonato Santi, mio giocatore nell’Atletico Madrid, poi tecnico delle nazionali giovanili: ha perso il padre. Ho sentito Florentino Perez, sta bene. Qui in paese la situazione non è gravissima, ma ho amici in ospedale, qualcuno sta morendo. È terribile. Come ripartire con il calcio? Non riesco a pensarci".

