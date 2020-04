Calciomercato, retroscena Willian: non solo Juve e Inter, offerto anche alla Roma

CALCIOMERCATO WILLIAN JUVENTUS INTER ROMA / Tra i nomi sicuramente più interessanti tra i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno spicca quello di Willian. Il brasiliano del Chelsea è uno dei big che a fine stagione dovrebbero liberarsi a parametro zero, visto che le richieste avanzate ai 'Blues' per il rinnovo hanno di fatto congelato le trattative spingendono verso l'uscita.

La Premier League resta una priorità per il 31enne ex Shakhtar Donetsk che fa gola soprattutto ad, ma occhio anche alle sirene estere con Barcellona, Psg e le big di Serie A in allerta. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Proprio sui club del nostro campionato è 'Ilmessaggero.it' a riportare un importante retroscena. Secondo quanto riferisce il portale infatti, Willian è stato proposto a più riprese a Inter e Juventus, ma l'attaccante non è andato oltre i primi contatti, interrompendo le trattative per motivi tecnici. In questo scenario, il giocatore è stato dunque offerto anche alla Roma che grazie alla presenza di Fonseca in panchina era balzata in cima alla lista delle preferenze del calciatore. Anche qui, però, la richiesta di un contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione ha spento sul nascere la pista giallorossa.