Il Barcellona sogna il doppio colpo Lautaro Martinez-Neymar nel prossimo mercato estivo.

La crisi economica generata dall'emergenza sanitaria sulcomplica però i piani del blaugrana, che stando al quotidiano 'Sport' dovranno accontentarsi di portare a termine l'acquisto di uno solo tra l'argentino e il brasiliano.

E in questo scenario l'obiettivo più facile da raggiungere per il Barça sarebbe Lautaro, vista la possibilità di inserire nella trattativa con l'Inter fino a tre contropartite per abbassare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Soluzione che i nerazzurri potrebbero accettare, considerando la crisi finanziaria che caratterizzerà i prossimi mesi. Al contrario invece del PSG, che per Neymar chiederebbe almeno 160 milioni di euro cash. Il Barcellona però non mollerebbe la presa e vorrebbe inserire nell'operazione con i parigini profili come Griezmann, Semedo, Coutinho, Umtiti e Dembele.