CALCIOMERCATO INTER LUIS MAXIMIANO MILAN SPORTING - Il calcio si è fermato dall'inizio del mese scorso a causa della grave emergenza coronavirus che ha colpito l'Italia, in primis, e tutto il resto del Mondo in seguito. Ma il calciomercato non si ferma e le voci in vista della prossima sessione impazzano. In particolare, grandi protagonisti potrebbero essere i portieri, a cominciare da Gigio Donnarumma. Il 21enne estremo difensore del Milan è in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e, allo stato attuale, il prolungamento è lontano, anche a causa della possibile assenza dalla prossima edizione della Champions League della squadra di Stefano Pioli. Se non dovesse arrivare la firma, il club rossonero dovrà necessariamente cedere il prodotto del vivaio per evitare di perderlo a parametro zero. Sulle sue tracce è segnalata, da diverso tempo, la Juventus, ma negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del Chelsea di Frank Lampard con Kepa pronto a fare il percorso inverso. Mino Raiola, agente di Donnarumma, in caso di addio avrà, comunque, solo l'imbarazzo della scelta per il numero 1 della Nazionale italiana di Roberto Mancini. In casa Inter, invece, si ragiona sul post Handanovic: il capitano dei nerazzurri compirà 36 anni nel luglio prossimo e, com'è normale che sia, si inizia a programmare anche il futuro. Con Donnarumma, lo sloveno condivide la data di scadenza del contratto, ma le parti sono vicine al prolungamento per un'ulteriore stagione. Nel frattempo, Antonio Conte e Beppe Marotta guardano a Radu, che farà ritorno ad Appiano Gentile alla fine della stagione, ma non solo per blindare la porta.

Si profila un derby, infatti, per Luis Maximiano

Calcomercato Inter e Milan, interessa Maximiano dello Sporting: i dettagli

Dallo scorso dicembre è diventato titolare dello Sporting Clube de Portugal e, da quel momento, non ha mai lasciato il campo, chiamato anche in causa dalla Nazionale Under 21 del Portogallo: Luis Maximiano, 21 anni, è considerato il portiere del futuro. In patria viene definito l'erede di Rui Patricio, per il club di Lisbona e per la Nazionale maggiore, grazie alle sue indubbie capacità tecniche e atletiche. Cresciuto nel vivaio dello Sporting, ha dimostrato tutto il suo valore anche nei match di Europa League disputati. E nel suo futuro, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, potrebbe esserci davvero la Serie A: trova conferma, infatti, l'interesse di Inter e Milan. Il suo nome è nella lista dei giocatori attenzionati seriamente per le prossime stagioni. In particolare, per quanto riguarda il club rossonero, è uno dei tre indiziati forti per sostituire Donnarumma. Il suo attuale contratto con i lusitani è in scadenza nel 2023, ma il prolugamento fino al 2025, e l'innalzamento della clausola rescissoria attualmente fissata a quota 45 milioni di euro, è cosa fatta, frenata solo dallo stop per l'emergenza coronavirus. In ogni caso, la clausola non sarà un problema in un'eventuale trattativa. Ovviamente, per adesso si tratta solo di interessamenti preliminari, ma Luis Maximiano è un obiettivo di Inter e Milan per il futuro prossimo. Quando si tornerà ad una sorta di normalità, si discuterà del possibile approdo nel campionato italiano, senza dimenticare che sulle sue tracce sono segnalati anche altri importanti club europei.

