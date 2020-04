Serie A, piano per la ripresa: ipotesi campo neutro

SERIE A CAMPO NEUTRO / Giornata importante per il calcio europeo con le federazioni che si riuniscono in conference call per fare il punto con la UEFA su temi come il calciomercato, il Fair Play Finanziario e soprattutto i calendari di campionati e coppe.

Mentre alcuni club e agenti di calciatori starebbero lavorando segretamente ad un piano rivoluzionario con tornei di Apertura e Clausura in stile sudamericano , laè al lavoro sucon la ripresa del calcio in maniera più ottimistica a metà maggio, quella più realistica tra fine maggio e inizio giugno e quella più pessimistica a fine giugno. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il comune denominatore è l'assenza di pubblico, che soprattutto nelle prime settimane sarà obbligatoria per evitare rischi per la salute pubblica. Ma secondo il 'Corriere dello Sport' la Lega sta attentamente analizzando uno stadio presentato dall'Einaudi Institute for Economics and Finance che ha evidenziato che tra la prima e la seconda settimana di maggio quasi tutte le regioni italiane raggiungeranno la soglia di 0 nuovi contagi da Coronavirus e potranno essere considerate sicure. Sulla base di questo, si valuta la possibilità di far allenare e giocare in campo neutro le squadre provenienti da regioni ancora a rischio. Impossibile dire ora chi e dove dovrà emigrare: tutto dipenderà da quando si deciderà di tornare in campo.