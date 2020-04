Boca Juniors, il sogno Cavani non decolla

BOCA JUNIORS CAVANI / Accostato in passato anche a Inter e Milan, Edinson Cavani è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. Dopo il mancato passaggio all'Atletico Madrid, condito anche da qualche botta e risposta a distanza tra gli agenti del calciatore e la dirigenza spagnola, l'attaccante uruguaiano sta valutando diverse proposte, non solo europee. La possibilità di ingaggiare un bomber di caratura internazionale a costo zero stuzzica vari club e dopo le ipotesi relative alla MLS (Inter Miami su tutti), negli ultimi giorni hanno assunto sempre maggior forza le voci relative al Boca Juniors.

Intervenuto all'interno del programma 'Pintado de Azul y Oro', il presidente degli Xeneizes, Jorge Ameal, ha tuttavia spento i sogni dei sostenitori del Boca. "Ci riempie di orgoglio che un calciatore come Cavani dica di voler vestire la nostra maglia, ma la realtà è che la nostra economia non coincide con quella del calciatore. Prima di Cavani, si stava parlando di Guerrero e abbiamo detto che Carlos Tevez non aveva nulla da invidargli ed è stato così. Per questo dobbiamo pensare di più ai nostri giocatori, anche se è indiscutibile che Cavani sia un grande calciatore". Parole che confermano un dato di fatto: per giocare in Argentina, il bomber del Psg dovrebbe accettare una sostanziosa riduzione dell'ingaggio.