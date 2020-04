CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE / Harry Kane si allontana da un ipotetico approdo in Italia ed in particolare alla Juventus, con l'inglese nella lista del CFO Paratici per sostituire Higuain e svecchiare l'attacco.

Stando al 'Daily Mail' ilnon avrebbe infatti intenzione di privarsi del proprio bomber nel mercato estivo, nonostante una qualificazione ina forte rischio per la prossima stagione.

Gli 'Spurs' sarebbero fiduciosi sulla permanenza di Kane, che oltre alla Juventus viene monitorato con attenzione anche dalle big di Premier come Manchester City e United, senza dimenticare l'interesse in Spagna del Real Madrid. Il presidente dei londinesi Levy starebbe pensando anche di prolungare oltre il 2024 il contratto del 26ene centravanti, proponendogli anche un ulteriore aumento d'ingaggio rispetto ai 12 milioni di euro che guadagna attualmente. Nel caso in cui Kane chiedesse la cessione, il Tottenham chiederebbe l'astronomica somma di 225 milioni di euro.