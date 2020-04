CALCIOMERCATO JUVENTUS ANCELOTTI RAMSEY / Arrivato a parametro zero dall'Arsenal, Aaron Ramsey si è reso protagonista di una stagione più ricca di bassi che di alti, al punto da generare numerose voci di calciomercato sul suo conto. Il centrocampista gallese, ad esempio, è stato spesso nominato come potenziale pedina di scambio nelle trattative con il Manchester United per Paul Pogba, ma il sentiero che porta ai 'Red Devils' non è l'unico percorribile in ottica Premier League.

Secondo '90min.com', infatti, il centrocampista dellasarebbe un obiettivo molto concreto dell'. Per rilanciare le ambizioni europee del club di Liverpool, Carlosta pensando ad una clamorosa doppietta gallese. Oltre al ventinovenne, l'allenatore italiano ha messo nel mirino anche Gareth, in uscita dal Real Madrid. La dirigenza bianconera, dal canto suo, è pronta ad ascoltare eventuali offerte per il calciatore, valutato circa 30-35 milioni, a patto di riuscire a piazzare una plusvalenza importante.

