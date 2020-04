CALCIOMERCATO NAPOLI TSIMIKAS / In attesa di capire se e quando si tornerà in campo, il Napoli non perde tempo sul calciomercato e si muove su più fronti. Oltre che ai rinnovi di diversi calciatori importanti nella rosa, la dirigenza partenopea sta lavorando anche ad innesti di spessore in più reparti.

Tra i più caldi la corsia mancina, dove il Ds Giuntoli sta facendo monitoraredei Rangers e soprattutto, 24enne dell'Olympiacos. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la società azzurra si sarebbe avvicinata alla richiesta avanzata dal club gresco per il laterale sinistro mettendo sul piatto una proposta da 8 milioni di euro più 2 di bonus. L'Olympiacos, da parte sua, vorrebbe subito 10 milioni di euro a prescindere da bonus ed incentivi. Distanza non enorme se gli azzurri vorranno affondare il colpo anticipando anche la concorrenza dell'Inter che è sul giocatore.