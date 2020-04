CALCIOMERCAO INTER QUARTA MILAN / Inter pronta a rifarsi il look in difesa. Oltre a Vertonghen e Kumbulla, nei radar della dirigenza nerazzurra ci sarebbe anche Martinez Quarta per rimpiazzare il partente Godin.

L'argentino classe '96 ha il benestare del vice-presidente, che lo avrebbe promosso per l'arrivo in nerazzurro come scrive 'Tuttosport'.

LEGGI ANCHE >>> Milan, novità per il post Donnarumma: derby di mercato con l'Inter

Il difensore del River Plate ha una clausola di 22 milioni di euro, ma per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di potrebbe trovare l'accordo con i 'Millonarios'. Il giocatore piace comunque ad altre big d'Europa tra cui figurerebbe anche il Milan, ma la pista nerazzurra resterebbe però ad oggi quella più calda. L'Inter potrebbe anche acquisire subito il cartellino di Quarta per lasciarlo una stagione in prestito in un'altra società di Serie A e fargli acquisire così esperienza nel calcio italiano.