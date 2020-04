CALCIOMERCATO JUVENTUS JESUS / La Juventus regalerà un nuovo attaccante a Maurizio Sarri nella prossima stagione. Higuain potrebbe salutare Torino per far posto ad un centravanti più giovane, ma comunque di caratura internazionale, per svecchiare il reparto offensivo dei bianconeri.

Sul taccuino del CFOc'è semprein prima fila, con ilancora incerto se riscattare o meno dall'per 70 milioni il cartellino del bomber.

Calciomercato Juventus, assalto a Gabriel Jesus per l'attacco

Nei pensieri della Juve ci sono anche Werner e Kane, ma soprattutto Gabriel Jesus come scrive il portale 'Don Balon'. La diirgenza della Continassa avrebbe già sondato il terreno con il Manchester City per il 23enne brasiliano, che potrebbe cambiare squadra se anche il TAS confermerà il ban biennale per i campioni d'Inghilterra dalle coppe europee. La scelta definitiva spetterà all'ex Palmeiras, che sogna di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo oltre ad un ruolo da primattore in attacco a differenza di quando succede nel City, dove deve contendersi una maglia da titolare con Aguero. Serviranno però 100 milioni di euro per strappare Gabriel Jesus a Guardiola, con il nazionale verdeoro attualmente sotto contratto fino al 2023 con i 'Citizens'.