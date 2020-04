CORONAVIRUS CALCIO CALENDARI / Mentre la FIFA prepara un 'piano Marshall' con investimenti da miliardi di euro per salvare il calcio nel mondo, l'UEFA oggi si riunisce per fare il punto sui primi giorni di lavoro delle due commissioni che studiano le migliori soluzioni per tornare alla normalità e contenere i danni quando l'emergenza Coronavirus permetterà di tornare in campo. Diverse ipotesi sul tavolo da parte degli organi europei, mentre tra alcuni club e agenti di calciatori starebbe prendendo quota un clamoroso pianorivoluzionario per i calendari. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Diretta Emergenza Coronavirus: tutte le news

Lo riporta il quotidiano 'La Repubblica', secondo cui visto che con i nuovi slittamenti i calendari saranno sempre più densi di impegni, società e manager dei giocatori starebbero lavorando in segreto ad una proposta che prevede di chiudere questa stagione e poi programmare fino al 2023 due stagioni di campionati di Apertura e Clausura per ogni lega nazionale.

Un modello in vigore in Uruguay ed utilizzato soprattutto in Argentina fino al 2014, che permetterebbe di rendere meno stressanti i calendari, salvaguardare gli impegni delle nazionali e liberari spazi anche per unain cui ci sarebbero più posti assicurati alle big.

Come si riformulerebbe il calendario? Un'ipotesi prevede il torneo di Apertura dall'autunno 2020 inoltrato fino ad aprile con partite di sola andata, e quindi la possibilità di includere anche più squadre. Finali di Champions ed Europa League si disputerebbero prima di Euro 2021 e Olimpiadi, poi il torneo di Clausura potrebbe ad esempio disputarsi tra ottobre 2021 e marzo 2022, con un'appendice di play-off tra le vincitrici delle due fasi, finali delle coppe europee e nazionali tutto in primavera. La sosta sarebbe poi di un mese per ripartire con la nuova stagione 2022/2023 con un'Apertura da chiudere entro ottobre per lasciare spazio al Mondiale in Qatar che si giocherà d'inverno, al rientro del quale si ripartirebbe con Clausura e le competizioni internazionali fino, magari, al nuovo Mondiale per club. Ipotesi per ora, ma diversi club e giocatori spingono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, anche De Luca contro il Viminale: "Messaggio gravissimo"