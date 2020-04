DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia ha raggiunto il famoso picco nella curva dei contagi da Coronavirus. Lo spiega l'Istituto Superiore della Sanità che lancia un segnale di speranza, ma avverte: non è il momento di abbassare la guardia. Nell'ultimo bollettino emesso ieri dalla Protezione Civile, infatti, il numero dei decessi resta comunque molto elevato con 837 nuove vittime del virus. Intanto vengono messi a punto nuovi test più rapidi e nelle prossime ore si attende la proroga delle misure restrittive da parte del Governo almeno fino a Pasqua. Il calcio intanto fa i conti con le enormi perdite economiche e mentre la FIFA prepara un 'piano Marshall' per salvare l'attività in tutto il mondo, l'UEFA oggi si riunisce per discutere dei calendari. Clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

16.40 - Il Ministero dell'Interno - attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale - ha voluto fare chiarezza sulla circolare di ieri, che di fatto lasciano inalterate le regole sugli spostamenti: "Le regole e i divieti sugli spostamenti delle persone fisiche rimangono le stesse"

15.10 - Nota del Quirinale: "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in questo periodo di grave emergenza Covid-19 riceve quotidianamente numerosa corrispondenza, soprattutto via e-mail, da parte di singoli cittadini, di sindaci, di associazioni, nella quale si esprimono considerazioni, preoccupazioni, suggerimenti, proposte, rilievi critici.

Il Presidente della Repubblica, nell'impossibilità di rispondere personalmente a tutti coloro che a lui si rivolgono, li ringrazia molto ed esprime a ciascuno la sua personale vicinanza in questo periodo cosi travagliato della storia della nostra Repubblica, nella certezza che supereremo, assieme, questo difficile momento".

14.30 - Luca Lignitto, ricercatore italiano a New York, racconta la sua vicenda a Calciomercato.it: "Fortunato chi vive in Italia"

13.45 - Il Premier Conte parla a 'De Telegraaf': "Il MES non può essere lo strumento per offrire quella reazione europea, rigorosa e coordinata, di cui abbiamo bisogno. Gli european recovery bond sono il modo migliore per rispondere, anche per i cittadini olandesi"

13.15 - Parla il presidente della Lombardia, Fontana: ""Siamo nel rispetto di quella linea di continuità nel senso che non esiste più incremento, siamo in piano".

12.30 - Consueto bollettino quotidiano dello Spallanzani: "I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 202. Di questi, 24 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 170.

In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.Continua il trend di aumento del numero delle dimissioni in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid-19 positivi"

11.40 - Anche la storica casa automobilistica Lamborghini scende in campo contro l'emergenza Coronavirus. Riconverte alcuni reparti del suo stabilimento produttivo di Sant'Agata Bolognese per la produzione di mascherine chirurgiche e visiere protettive mediche.

11.15 - Intervista all'avvocato Martina Grassini che fa il punto sui bonus per i professionisti e non solo: "Ecco chi può richiedere il bonus di 600 euro. Ci sono delle incompatibilità".

11.00 - La Serie A valuta la ripresa attorno alla metà di maggio con la possibilità di allenarsi e giocare in campo neutro per le squadre provenienti da regioni che saranno considerate ancora a rischio in quella data.

10.15 - D'Amato, Assessore della Regione Lazio sul San Camillo: "Sabotaggio ad apparecchiature di laboratorio per test Covid-19, che doveva partire oggi. Un fatto gravissimo che ci indigna. Apprendo dal Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo che questa notte è stato sabotato il laboratorio per il test del Covid-19, che doveva essere attivo da oggi. È stata presentata denuncia ai carabinieri, i colpevoli dovranno essere puniti".

9.50 - Le parole del Ministro della Salute Speranza durante l'informativa al Senato: "L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali oltre agli spostamenti individuali".

9.20 - Il Ministro dell'Interno Lamorgese ha aggiunto sulla nuova circolare del Viminale: "Se ci sono motivi di comprovata necessità, si possono andare a trovare i nonni".

8.40 - E polemica sulla nuova circolare del Viminale, il Governatore della Campania De Luca sottolinea dal proprio profilo Facebook: "Considero gravissimo il messaggio proveniente dal Ministero dell'Interno, relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l'idea che l'epidemia è ormai alle nostre spalle. Si ignora tra l'altro, che vi sono realtà del Paese dove sta arrivando solo ora l'ondata più forte di contagio. Si rischia, per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio. Ribadisco che in Campania rimane in vigore l'ordinanza regionale, derivata da motivi di tutela sanitaria, la cui competenza è esclusivamente regionale. Si ribadisce che è assolutamente vietato uscire a passeggio o andare a fare jogging".

8.10 - Altra giornata importante per il calcio con l'UEFA che si riunirà per discutere delle nuove proposte per la riforma dei calendari.

8.00 - Nelle prossime ore è attesa la proroga da parte del Governo delle misure restrittive almeno fino a Pasqua.

7.30 - Polemica per l'ultima circolare del Viminale che consente di fare jogging e le passeggiate coi figli minori: solo un genitore e vicino a casa. Campania e Lombardia dicono subito no.