CALCIOMERCATO NAPOLI INTER MERTENS BARCELLONA / L'emergenza Coronavirus ribalta anche il mondo del calciomercato ed obbliga le società a rivoluzionare i propri piani per la campagna acquisti puntando sempre di più sulle occasioni. Da qui, la corsa ai calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno si fa sempre più rovente con il nome di Dries Mertens in particolare che sta accendendo un intrigo a livello internazionale. Il rinnovo del belga col Napoli dopo il faccia a faccia col presidente Aurelio De Laurentiis sembrava cosa fatta.

La firma però ancora non arriva e diversi club sono convinti di poter riuscire a far cambiare idea al calciatore piazzando il colpaccio a parametro zero.

Tra questi c'è sicuramente l'Inter, sempre attenta agli affari di questo tipo e da tempo molto interessata all'attaccante azzurro. Un contratto da 6 milioni di euro a stagione più un bonus alla firma potrebbe tentarlo. Attenzione però anche alle sirene dall'estero, perché dopo le voci su Chelsea e AtleticoMadrid dalla Spagna vanno registrate soprattutto le nuove indiscrezioni sull'inserimento del Barcellona. A riportarlo è la nota trasmissione 'El Chiringuito', che parla del club blaugrana come molto interessato al belga. Al Barça infatti serve un nuovo attaccante molto forte ed i sogni restano Neymar e soprattutto l'interista LautaroMartinez, che però costano tantissimo ed in questa fase di crisi rischiano di diventare irraggiungibili. Occhio dunque alla possibile svolta low cost, con Mertens che per caratteristiche e costi potrebbe rappresentare l'opzione perfetta per i blaugrana.