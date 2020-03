Coronavirus, stop Eredivisie fino al 1 giugno

CORONAVIRUS EREDIVISIE OLANDA 1 GIUGNO / Si prolunga l'emergenza coronavirus in tutta Europa e i vari paesi prendono provvedimenti. In Olanda, il governo ha ufficialmente prorogato le misure restrittive per tutta la popolazione fino al 28 aprile, riservandosi di decidere nella settimana precedente se prolungarle ulteriormente sulla base dei dati sull'evoluzione dell'epidemia.

Per quanto riguarda invece le manifestazioni pubbliche i divieti sono prolungati fino al, decisione che dunque ricade anche sul campionato di calcio olandese, l'. Un indizio sul fatto che difficilmente anche ad altre latitudini i campionati riprenderanno prima di quella data.

