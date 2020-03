LECCE LIVERANI CORONAVIRUS SERIE A / Regna ancora l'incertezza riguardo alla possibile ripresa del campionato di Serie A. Sulla questione si è espresso Fabio Liverani, allenatore del Lecce, intervenuto in una diretta Instagram sul canale ufficiale del club: "Ad oggi non credo sia possibile fare previsioni. Tuttavia non penso che si possa tornare in campo prima di fine maggio o giugno. Lo faremo quando i medici ci diranno che l'emergenza è terminata e il rischio è zero.

Ai tifosi chiedo di avere pazienza, di rimanere a casa, per sconfiggere tutti insieme il Coronavirus in modo poi da poter festeggiare ancora qualcosa di straordinario con questi colori. Ora come ora è necessario vedere quanto prima la luce in fondo al tunnel". Nel frattempo, prosegue la trattativa tra Lega Serie A e Assocalciatori per la sospensione degli stipendi

