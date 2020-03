Coronavirus, Gallera: "Circolare del Viminale è gravissima"

CORONAVIRUS GALLERA VIMINALE / Il Ministero dell'Interno ha diffuso nelle scorse ore una circolare in cui si autorizzano i genitori a svolgere delle brevi passeggiate alle esterno delle abitazioni con i figli. Una decisione che però ha raccolto le critiche dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Nell'ambito dell'emergenza coronavirus, infatti, Gallera ha spiegato, in una nota diffusa dalle agenzie di stampa, che "la circolare rischia di vanificare gli sforzi e i sacrifici fatti finora, creando un effetto psicologico devastante.

Non è il momento di abbassare la guardia, questo provvedimento potrebbe suonare come un allentamento delle restrizioni attuate al fine di contenere i contagi. L'indicazione per tutti dev'essere quella di restare a casa ancora per qualche settimana".

