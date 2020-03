CALCIOMERCATO INTER LUIS MAXIMIANO HANDANOVIC SPORTING MILAN / Duello Inter-Milan per Musso, ma non solo. Le due compagini milanesi si sfidano anche per un altro portiere. In Portogallo, 'O Jogo' riferisce dell'interessamento di entrambe per Luis Maximiano, giovane estremo difensore dello Sporting.

Classe '99, si tratta di uno dei portieri più promettenti sul panorama europeo, ha conquistato la maglia da titolare nel suo club ed è entrato nel giro della nazionale portoghese Under 21. Sempre 'O Jogo' riferisce che, allo stato dei contatti tra le società, l'Inter sarebbe in vantaggio per accaparrarsi il 21enne, che a questo punto diventa un serio candidato per il ruolo di vice

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Sanchez via a fine stagione

Calciomercato Inter, affare Coutinho: destinazione a sorpresa