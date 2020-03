CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO DE LAURENTIIS / Napoli al lavoro per il rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso. Giorni caldi per il futuro del tecnico calabrese, De Laurentiis vuole blindarlo quanto prima per evitare che alla scadenza del 30 aprile l'attuale allenatore possa eventualmente liberarsi senza alcuna penale.

'Sport Mediaset' riferisce che il presidente azzurro pensa ad un triennale con adeguamento dell'ingaggio, con opzione per entrambe le parti di sciogliere l'accordo al termine di ogni stagione. Gattuso però avrebbe delle precise condizioni: carta bianca per lo staff, voce in capitolo sul calciomercato , un nucleo garantito di giocatori da cui ripartire tra cui

