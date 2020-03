Calciomercato Inter, Sanchez via a fine stagione: super tassa per lo United

CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Il destino di Alexis Sanchez sembra già segnato. Appena un gol in campionato e tanti infortuni per un totale di 15 apparizioni non particolarmente convincenti in stagione con la maglia dell'Inter. Secondo quanto sottolineato da 'The Sun' il cileno ex Udinese e Barcellona dovrebbe dunque fare certamente ritorno al Manchester United al termine del prestito. In caso di rientro i 'Red Devils' dovranno però corrispondere 1,1 milioni di sterline allo stesso Sanchez.

Si tratta di un premio in denaro che spetta al numero 7 ora all'Inter, dal gennaio 2018, quando decise di lasciare l'Arsenal per firmare un ricchissimo contratto proprio con la compagine di Old Trafford. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

