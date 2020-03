CALCIOMERCATO JUVENTUS TOTTENHAM / Harry Kane ha aperto la porta all'addio al Tottenham: in una recente intervista l'attaccante inglese ha rivelato di non poter essere certo di restare agli 'Spurs', facendo prospettare un suo addio a fine stagione. Juventus e Real Madrid sono due delle possibili pretendenti al 28enne bomber britannico ed un grande ex del calcio inglese è convinto che siano proprio le due società che si faranno avanti. Rio Ferdinand rispondendo ad alcune domande su Twitter ha detto la sua sul possibile trasferimento di Kane: "E' stato tenero ma ha lanciato anche un paio di bombe. Ha aspettato che il sogno del Tottenham si realizzasse ma non è successo ed è frustato.

Credete che possa essere felice e soddisfatto se segnasse gol, battesse record ma non vincesse trofei fino al termine della carriera? No, sarebbe sconvolto e devastato". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ecco allora che l'addio è più che probabile: "Vuole vincere trofei e il club è allertato. Kane è perfetto per il Manchester United, ma sono sicuro che anche che Juventus e Real Madrid ci proveranno. Andrà via per una cifra importante: almeno 140 milioni in base al mercato di oggi.