CORONAVIRUS RISULTATI BIELOROSSIA NICARAGUA / Non tutti i campionati sono fermi per l'emergenza coronavirus: in Bielorussia ad esempio la stagione è appena iniziata e nello scorso fine settimana si sono disputate le gare della seconda giornata di campionato. Torneo in pieno svolgimento anche in Nicaragua dove il Managua conferma la sua leadership vincendo in casa contro il Diriangen. Campionato con qualche richiamo nostrano con la presenza della Juventus Managua, sconfitta 2-0 sul campo del Jalapa. E sempre nel Nicaragua troviamo anche un po' di Spagna con il Real Madriz: nome simile alle merengues, non i risultati visto la sconfitta interna e il settimo posto in classifica.

In corso anche il campionato in Burundi che nello scorso fine settimana ha però lasciato spazio alla Coppa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ecco in rassegna i risultati del weekend:

Premier Bielorussia

Neman-Vitebsk 2 - 0

Isloch Minsk-Smolevichi 1-0

Gorodeja-Soligorsk 0 - 2

FC Minsk-Dinamo Minsk 3 - 2

Slavia Mozyr-BATE 2 - 1

Slutsk-Brest 0 - 1

Rukh Brest-Energetik-BGU 0 - 1

Zhodino-Belshina 1 - 0

Serie A Nicaragua

Ferretti-Chinandega 7-0

Jalapa-Juventus Managua 2-0

Esteli-Sabanas 1-0

Real Madriz-Ocotal 2-0

Managua FC-Diriangen 2-1