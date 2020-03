Inter, Milito: "Mourinho era il nostro leader. Sono arrivato al momento giusto"

INTER MILITO CHAMPIONS TRIPLETE / Sono passati ormai quasi dieci anni dallo storico 'Triplete' dell'Inter culminato con la magica notte di Madrid che ha portato alla vittoria della Champions League. Decisivo quella sera fu Diego Milito che è intervenuto oggi a 'Sky Sport': "Mourinho in quel momento ci ha trasmesso molta tranquillità.

Era il nostro leader. Ogni partita ci sono buone sensazioni e si cerca di scendere in campo con la voglia e con la consapevolezza che possa andare bene. In molti di noi non avevano mai vissuto un momento del genere. Per noi era un grande desiderio alzare quella coppa. Sono fiero e fortunato nell'aver fatto due reti in finale ma è stata la vittoria del gruppo. Io sono arrivato al momento giusto all'Inter con un gruppo che aveva vinto già 4 scudetti di fila".