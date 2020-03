CALCIOMERCATO INTER COUTINHO LEICESTER / Sempre più bagarre per Philippe Coutinho: il fantasista brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco, è destinato a rientrare al Barcellona senza però restare in blaugrana. Il club catalano sta studiando il modo di cedere nuovamente l'ex Liverpool, ben consapevole che arrivare alle cifre dello scorso anno (tra prestito e riscatto l'accordo con la società bavarese superava i 100 milioni) è praticamente impossibile.

Per il 28enne si è parlato di un possibile ritorno ai 'Reds', ipotesi poi scartata, così come quella che portava al Tottenham. Se l'Inter resta una possibilità, con le due società che potrebbero trattare anche il trasferimento di Lautaro Martinez al 'Camp Nou', si intromette un'altra compagine inglese: si tratta, come riferisce 'sport.es', del Leicester che vorrebbe Coutinho per affrontare al meglio la prossima Champions League (le Foxes sono seconde in classifica in Premier League). A favorire il trasferimento la presenza di Brendan Rodgers, manager che il brasiliano ha già avuto al Liverpool e con il quale ha avuto un ottimo rendimento. L'affare potrebbe essere impostato come prestito con obbligo/diritto di riscatto con un primo esborso della società inglese pari circa 30 milioni di euro.