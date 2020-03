CORONAVIRUS BAYERN MONACO ROBBEN / Dopo essersi ritirato nel 2019, con la conclusione del suo contratto con il Bayern Monaco, Arjen Robben torna finalmente a far parlare di se.

Come riportato da 'Sport Bild', l'ex esterno olandese ha infatti chiesto alla società di poter partecipare in video, come tutti gli altri, all'allenamento della squadra tedesca.

Una vera e propria iniezione di entusiasmo per l'ambiente bavarese che ha accolto Robben, il quale non sembra aver affatto perso la voglia e la carica di un tempo. L'olandese è però solo il secondo: agli allenamenti della squadra partecipa infatti anche Bastian Schweinsteiger, apparso in video mercoledì scorso.