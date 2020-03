CORONAVIRUS INTER CONTE STIPENDI / Nei giorni scorsi la Juventus ha annunciato l'accordo con giocatori e il tecnico Sarri per il taglio degli stipendi, per fronteggiare la pausa forzata dall'emergenza Coronavirus che ha paralizzato anche il mondo del calcio. Un gesto doveroso che l'Inter sarebbe pronta ad emulare. Secondo quanto sottolineato dall'Ansa, anche giocatori e staff nerazzurro si definiscono pronti a rinunciare a parte degli ingaggi per venire incontro alle esigenze della società. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Da quanto riferito dall'Ansa emerge che in seguito a costanti colloqui tra il club, il tecnico Antonio Conte e il capitano della squadra Samir Handanovic, considerato lo stato di emergenza nel quale versa il Paese, lo stesso allenatore e tutti i calciatori della prima squadra hanno dato la loro disponibilità ad una riduzione dei loro stipendi in relazione alla parte conclusiva della stagione attualmente ancora in corso. Per ciò che concerne le modalità dell'accordo va invece evidenziato che verranno concordate quando gli scenari legati alla ripresa, o meno dell'attuale annata saranno delineati.

