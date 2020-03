CALCIOMERCATO NAPOLI MANCHESTER UNITED DI LORENZO / E' stata una delle certezze della stagione del Napoli: Giovanni Di Lorenzo, arrivato la scorsa estate dall'Empoli, è stato tra i calciatori maggiormente impiegati da Ancelotti prima e Gattuso poi. Il terzino destro, adattato anche come esterno mancino e come centrale di difesa, ha fornito un rendimento sempre al di sopra della sufficienza conquistando anche diversi ammiratori.

Ecco allora che dall'Inghilterra spunta l'interesse del: secondo quanto riferisce il 'Mirror', infatti, i Red Devils avrebbero avuto contatti con l'agente del 26enne di Castelnuovo di Garfagnana. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Un semplice sondaggio, ancora nulla di concreto, ma un passo per dimostrare l'interesse verso un calciatore che ha dimostrato sul campo di poter dire la sua anche in squadre di alto livello. Acquistato la scorsa estate per 7 milioni di euro, Di Lorenzo potrebbe rappresentare anche una plusvalenza per la società di De Laurentiis, anche se il calciatore fa parte dei nomi dai quali Gattuso vorrebbe ripartire la prossima stagione.