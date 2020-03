CALCIOMERCATO JUVENTUS GRIEZMANN / Uno dei super colpi del prossimo calciomercato potrebbe essere Antoine Griezmann.

In Spagna rilanciano il suo nome in ottica cessione, visto che ilappare propenso a comprare due nuovi attaccanti: nello specifico Lautaro Martinez dell'Inter e il 'figliol prodigo'

Calciomercato Juventus, 'occasione' Griezmann: c'è l'ostacolo ingaggio

Secondo 'Ok Diario' alcuni intermediari hanno già cominciato a sondare il terreno con Bayern Monaco, PSG e Manchester United, ed è possibile che a breve un tentativo possano farlo anche con le big italiane, in particolar modo con la Juventus visto il futuro incerto di Cristiano Ronaldo e la probabile partenza di Gonzalo Higuain. Il prezzo di Griezmann non sarà inferiore ai 100 milioni di euro, chiaramento uno dei grandi ostacoli all'operazione sarebbe il suo elevato ingaggio che è di circa 17 milioni di euro.

