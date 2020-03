MILAN THEO HERNANDEZ / Botta e risposta su Instagram per Theo Hernandez: il terzino del Milan risponde alle domande dei tifosi e non mancano i 'messaggi' anche in ottica mercato. Si parla, infatti, del fratello Lucas Hernandez, attualmente al Bayern Monaco e Theo non nasconde che giocare di nuovo con lui "sarebbe un sogno": "Lo abbiamo già fatto nelle giovanili, eravamo ragazzini: spero in futuro di poter giocare ancora insieme. Se qui al Milan, ancora meglio".

L'ex Real Madrid racconta anche del suo arrivo in rossonero: "La prima persona a cui ho detto di aver firmato per il Milan è stata mia madre, poi mio fratello: sono coloro che stanno al mio fianco ogni giorno. Al Milan sono felice, è un periodo molto bello della mia carriera: sto bene con i compagni e mi piace la città: spero di potermela godere ancora per molto tempo. Di Milano mi piace soprattutto lo stadio, poi anche la moda".

Tornando sul rettangolo di gioco, Theo Hernandez parla dei suoi difetti: "Sono giovane e ho tanto da apprendere ancora. Ma voglio migliorare soprattutto la fase difensiva, dove ho le difficoltà più grandi. Un po' alla volta crescerò e migliorerò".