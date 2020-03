CORONAVIRUS BRUSAFERRO ISS / Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, ha parlato in conferenza stampa: "Veniamo ai dati: il primo è la curva che ci mostra i casi positivi e ci troviamo in una situazione in cui stiamo arrivando ad una specie di plateau. Questo significa che le misure stanno funzionando. Anche la data di inizio sintomi mostra un plateau.

A livello di Paese, restano confermate le tre aree: elevata circolazione (Nord), un'altra area a circolazione media e altre regioni con un numero contenuto di casi e quindi a limitata circolazione. Il dato deve far mantenere alta la tensione in tutte le aree del Paese perché la scommessa è che anche in queste ultime aree la circolazione deve continuare a rimanere bassa e ciò succede se continuiamo a rispettare le restrizioni. Arrivare al plateau significa che ora dobbiamo iniziare la discesa".

I dati confermano la prevalenza di contagi tra i maschi e della letalità maggiore tra gli anziani: "La fascia di età che paga il tributo più alto è tra i 70 anni in poi. Per le copatologie, il 98% era portatore di almeno un'altra patologia".