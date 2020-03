CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN SARRI / Rientrato in Brasile per stare vicino alla famiglia durante l'emergenza coronavirus, Willian non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro, anche se appare ormai certo il mancato rinnovo con il Chelsea, come comunicato dal diretto interessato. Seguito anche dalla Juventus, l'attaccante brasiliano ha manifestato l'intenzione di restare in Premier League, dove Arsenal e Tottenham sono pronti ad accoglierli a parametro zero, non chiudendo tuttavia la porta ad altri campionati, purché si tratti di Europa.

In passato, il suo nome è finito sul taccuino di grandi club come, ma in una recente intervista a 'ESPN Brasil', l'ex Shakhtar ha voluto fare chiarezza anche su Maurizio, additato dai tabloid inglesi come una delle possibili cause di un mancato passaggio in bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Willian: il brasiliano ha scelto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala: c'è una sola condizione

Calciomercato Juventus, Willian elogia Sarri

"Sarri è un bravo allenatore, non so cosa sia successo - le parole del 31enne - Aveva una idea tattica molto interessante, gli piaceva il bel gioco, con il possesso palla. In ogni caso ha vinto un titolo importante come l'Europa League e siamo arrivati terzi in campionato. Nel quotidiano è una persona molto tranquilla". Willian ha poi parlato del suo rapporto con Mourinho, che potrebbe ritrovare agli Spurs. "Ho avuto tanti grandi allenatori, ma mi sono trovato molto bene con Mourinho, ho appreso molto da lui e siamo rimasti amici, mandandoci molti messaggi, anche se non lo incontro frequentemente. Da quando è tornato a Londra, non l'ho ancora incontrato. I miei migliori amici in squadra? David Luiz è il mio migliore amico, ma ora è all'Arsenal. E' veramente un grande amico. Ora sono molto vicino a Emerson e Jorginho, ma ho una buona amicizia anche con Kovacic e Rudiger". Tutti calciatori con un passato in Serie A, che sia un segnale per il futuro?