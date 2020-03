CALCIOMERCATO SERIE A MULLER BAYERN MONACO / Il futuro di Thomas Muller dovrebbe essere ancora in Germania e al Bayern Monaco. L'edizione online di 'Kicker' conferma infatti quanto scritto da Calciomercato.it già lo scorso 29 gennaio, ovvero che il club bavarese ha avviato un dialogo con il classe '89 e il suo entourage per il rinnovo del contratto in scadenza attualmente nel giugno 2021.

Muller è un giocatore 'simbolo' del Bayern e per questoe tutta la società tedesca non ha intenzione di lasciarlo partire. Nelle passate settimane, prima del dilagare dell'emergenza coronavirus, il Campione del Mondo 2014 era stato riaccostato allada una parte della stampa teutonica.

