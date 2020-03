SERIE A CAMPIONATO CHAMPIONS / Tutto ancora in alto mare: cosa succederà alla Serie A 2019/2020 è un mistero lontano dalla soluzione. Molto dipenderà dall'emergenza coronavirus e da quando si potrà avere un almeno parziale ritorno alla normalità: il problema è che il via libera al ritorno delle attività sportive potrebbe essere uno degli ultimi dati dal Governo. Il cronoprogramma si saprà nel dettaglio nelle prossime settimane, ma intanto i venti club del massimo campionato si interrogano su se e come ripartire.

Il fronte è spaccato tra chi considera il campionato ormai concluso e chi spinge per ripartire appena possibile. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, chiusura almeno fino a Pasqua poi riapertura graduale | I dettagli

Nel caso in cui prevalesse la prima ipotesi, si porrebbe il problema di come sancire la fine del campionato: l'ipotesi che va per la maggiore è la conferma della classifica maturata fino a quando si è giocato, ma - secondo quanto riferisce 'Repubblica' - non è da scartare anche l'idea che il campionato venga totalmente annullato. In quest'ultimo caso, niente assegnazione dello scudetto e piazzamenti europei decisi sulla base della graduatoria della Serie A 2018/2019. Quindi Juventus, Napoli, Inter e Atalanta in Champions, Milan, Lazio e Roma in Europa League con i biancocelesti che sarebbero maggiormente penalizzati considerato che con la classifica attuale sarebbero praticamente certi della qualificazione alla principale competizione europea.