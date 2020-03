CORONAVIRUS SERIE A LAZIO TARE / "La stagione deve essere terminata". Al 'Corriere dello Sport' Igli Tare si esprime in maniera netta a favore della ripresa e della portata a compimento della Serie A, interrotta come noto a causa dell'emergenza coronavirus. "Il campionato deve andare avanti per rispetto delle morti e di tutti i tifosi - ha aggiunto il direttore sportivo della Lazio, ricordiamo seconda in classifica a un punto dalla Juventus - Non è un tempo maturo per deciderne la cancellazione.

Il numero di persone infette sta diminuendo e interrompere la stagione sarebbe ingiusto. Per il calcio italiano fermarsi qui sarebbe un disastro - ha sottolineato di nuovo Tare - Proveremo ad evitare che questo accada con tutta la nostra forza affinché si continui la stagione. Nel calcio italiano oltre il 75% dei club finanzia il proprio budget attraverso i diritti televisivi, se questi ricavi non dovessero esserci, ciò porterebbe al collasso".

